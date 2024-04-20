19 Nisan reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 19 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 20.04.2024 - 08:23 Güncelleme: 20.04.2024 - 08:23
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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19 NİSAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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19 NİSAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
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