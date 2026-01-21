Reyting sonuçları 20 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 20 Ocak 2026 Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de ABİ, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV'de Şendul Şaban ve Star TV'de Çöpçüler Kralı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2026 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 20 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Eşref Rüya, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2026 reyting sonuçları tablosu...
20 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu yapımların izlenme oranları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
20 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
20 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI