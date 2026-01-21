Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Ocak 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 20 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 20 Ocak 2026 Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de ABİ, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV'de Şendul Şaban ve Star TV'de Çöpçüler Kralı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2026 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 20 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Eşref Rüya, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2026 reyting sonuçları tablosu...

        2

        20 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu yapımların izlenme oranları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

        20 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        20 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        20 OCAK 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"