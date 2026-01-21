Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 20 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Eşref Rüya, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2026 reyting sonuçları tablosu...