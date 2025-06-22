Reyting sonuçları 21 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen diziler, filmler, maçlar, programlar ve yarışmalar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı, Inter-Urawa Red Diamonds maçı, Recep İvedik 6, Sahipsizler, Aile Saadeti ve Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 21 Haziran 2025 Cumartesi reyting sonuçları…