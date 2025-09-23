Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 22 Eylül 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 22 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Eylül 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        Giriş: 23.09.2025 - 07:23 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:23
        Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle; Veliaht, Çarpıntı, Aşk ve Gözyaşı, Kıskanmak dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 22 Eylül 2025 reyting sonuçları…

        22 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        22 Eylül 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
