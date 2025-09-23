Dünün reyting sonuçları 22 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Eylül 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
22 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
22 Eylül 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI