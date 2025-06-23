Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
22 Haziran Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now'da Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Juventus-Wydad ve Real Madrid-Pachua yayınlandı. Show TV'de Avanak Abdi ve Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
22 Haziran Pazar günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı, Avanak Abdi ve Patron Mutlu Son İstiyor yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
22 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
22 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
22 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI