Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: Leyla, Kuralsız Sokaklar, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        22 Haziran Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now'da Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Juventus-Wydad ve Real Madrid-Pachua yayınlandı. Show TV'de Avanak Abdi ve Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 08:02 Güncelleme: 23.06.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        22 Haziran Pazar günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı, Avanak Abdi ve Patron Mutlu Son İstiyor yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        2

        22 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        22 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        22 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        22 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"