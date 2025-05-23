Dünün reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Siyah Kalp dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Now'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekran yolculuğuna başladı. Diğer kanallarda ise Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...
Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor, Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
22 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
22 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI