Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor, Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…