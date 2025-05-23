Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 22 Mayıs 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Siyah Kalp dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Now'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekran yolculuğuna başladı. Diğer kanallarda ise Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 22 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor, Mükemmel Aile, Zor Ölüm 2 ve Cehennem Melekleri 4 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…

        2

        22 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        22 Mayıs 2025 Perşembe reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        22 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        22 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        22 MAYIS 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        Altın Kubbe: Trump'ın duyurduğu füze savunma sistemi nedir?
        Altın Kubbe: Trump'ın duyurduğu füze savunma sistemi nedir?
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
        Kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"