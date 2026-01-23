Her gün kanallarda birbirinden farklı türde dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, İnci Taneleri, Bir Baba Hindu, Fenerbahçe - Aston Villa maçı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 22 Ocak 2026 reyting sonuçları!