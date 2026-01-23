Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Ocak 2026: Veliaht, Halef, Fenerbahçe-Aston Villa maçı, Survivor… ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 22 Ocak 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        22 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İnci Taneleri dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Bir Baba Hindu filmi yayınlandı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 22 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Giriş: 23.01.2026 - 08:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:04
        Her gün kanallarda birbirinden farklı türde dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, İnci Taneleri, Bir Baba Hindu, Fenerbahçe - Aston Villa maçı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 22 Ocak 2026 reyting sonuçları!

        22 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        22 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        22 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        22 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        22 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
