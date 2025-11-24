Habertürk
        Reyting sonuçları 23 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları 23 Kasım 2025 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye ve yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Titanik filkmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 23 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Giriş: 24.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:39
        1

        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 23 Kasım Pazar akşamı Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Titanik yapımları ekranlara geldi. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Kasım 2025 reyting sonuçları birincisi.

        2

        23 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        23 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

        3

        23 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        23 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        23 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
