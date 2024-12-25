Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 24 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...