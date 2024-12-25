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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Aralık 2024: Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor!

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye gibi yapımlar arasında günün birincisi belirleniyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 24 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 25.12.2024 - 07:47
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        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 24 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

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        24 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        24 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        24 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        24 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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