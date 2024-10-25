Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 24 Ekim Perşembe akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Konferans Ligi Celje-Başakşehir maçı ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United maçı yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Ekim 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...