GEÇTİĞİMİZ HAFTA 17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

17 Ocak Total reyting sonuçlarına göre; 1. Esra Erol'da, 2. Ben Bu Cihana Sığmazam ve 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert programları oldu.

AB reyting sıralamasına göre; 1. olan yapım Ben Bu Cihana Sığmazam olarak belirlenirken 2. Yürek Çıkmazı ve 3. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber oldu.