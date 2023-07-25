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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 24 Temmuz Pazartesi: Dün en çok ne izlendi? 24 Temmuz dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        24 Temmuz Pazartesi AB ve total reyting sonuçları açıklanıyor!

        Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 24 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında; Sahte Kabadayı, Koyu Beyaz, Organizasyon Bizim İşimiz, Ruhun Doymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 24 Temmuz dünün AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 07:54
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        Dün akşam televizyon ekranlarında; Sahte Kabadayı, Koyu Beyaz, Organizasyon Bizim İşimiz, Ruhun Doymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 24 Temmuz Pazartesi 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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