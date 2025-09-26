Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef... AB ve Total'dee dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 25 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çılgın İkili 3 filmi ekrana gelirken; Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Giriş: 26.09.2025 - 07:26 Güncelleme: 26.09.2025 - 07:26
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çılgın İkili 3, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 reyting sonuçları tablosu...

        2

        25 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

