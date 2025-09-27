Reyting sonuçları 26 Eylül 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Teşkilat ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Adalet 2 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
26 Eylül Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Teşkilat ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Adalet 2 filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…
26 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
26 EYLÜL 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI