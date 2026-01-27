Reyting sonuçları 26 Ocak 2026: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Kod Adı: Olympus, Star TV'de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV'de Kutsal Damacana 4 filmleri sinemaseverlerle buluştu. ATV'de A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
26 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
26 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI