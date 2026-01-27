Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 OCAK 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor... Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 26 Ocak 2026: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Kod Adı: Olympus, Star TV'de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV'de Kutsal Damacana 4 filmleri sinemaseverlerle buluştu. ATV'de A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:10
        26 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, Show TV’de Kod Adı: Olympus, Star TV’de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV’de Kutsal Damacana 4 yapımları izleyici karşısına çıktı. ATV’de ise A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        26 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        26 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        26 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        26 OCAK 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
