        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025: Türkiye-Kanada maçı, Benfica-Fenerbahçe maçı, MasterChef… Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

        Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025: Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Dün televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve yarışmaların yanı sıra maçlar ve haber bültenleri yayınlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak edenler ise dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere Total ve AB listeleri ile içeriklerin izlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, Total ve AB sıralaması nasıl? İşte, 27 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 07:46 Güncelleme: 28.08.2025 - 07:50
        1

        Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı ve Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Benfica-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Show TV’de Lohusa, Star TV’de Otel Transilvanya 3, Kanal D’de Avangers: Sonsuzluk Savaşı, ATV’de Macera Ormanı, Now TV’de Üçlü Pürüz filmleri filmseverlerle buluştu. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Peki, Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…

        2

        27 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        27 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.

        3

        Geçen haftanın reyting sonuçları ise şu şekildeydi;

        20 Ağustos Çarşamba günü Total'de günün en çok izlenen yapımı Fenerbahçe-Benfica maçı oldu. MasterChef Türkiye yarışması ikinci sırada yer alırken, Now Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

        AB kategorisinde de Fenerbahçe-Benfica maçı zirveye yerleşirken, MasterChef Türkiye ikinci sırada, Now Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

        4

        27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

