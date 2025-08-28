Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı ve Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Benfica-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Show TV’de Lohusa, Star TV’de Otel Transilvanya 3, Kanal D’de Avangers: Sonsuzluk Savaşı, ATV’de Macera Ormanı, Now TV’de Üçlü Pürüz filmleri filmseverlerle buluştu. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Peki, Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…