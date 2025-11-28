Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Kasım 2025: Veliaht, Halef, Breidablik-Samsunspor maçı... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 27 Kasım 2025 Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik - Samsunspor maçı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 08:19 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:19
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Türkiye - Bosna Hersek maçı, Breidablik-Samsunspor maçı, Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Kasım 2025 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...

        2

        27 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        27 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        27 KASIM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        27 KASIM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        27 KASIM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
