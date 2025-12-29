Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması belli oluyor. 28 Aralık Pazar akşamı Bahar, Cennetin Çocukları, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster? MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Canım Oğlum ve Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...