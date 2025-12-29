Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Aralık 2025 Pazar ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
28 Aralık Pazar günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'nin sevilen dizisi Bahar final bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de Cennetin Çocukları ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Canım Oğlum ve Star TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 28 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması belli oluyor. 28 Aralık Pazar akşamı Bahar, Cennetin Çocukları, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster? MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Canım Oğlum ve Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
28 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
28 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
28 ARALIK 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI