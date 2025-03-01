Reyting sonuçları 28 Şubat 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?
Dünün reyting sonuçları 28 Şubat Cuma listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Zembilli, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul dizileri ile TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de ise Gol Kralı filmi filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 28 Şubat 2025 AB ve Total tablosu…
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Şubat Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul ve Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Öte yandan Gol Kralı filmi ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
28 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 28 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
28 ŞUBAT 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI