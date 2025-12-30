Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 29 Aralık Pazartesi akşamı Cennetin Çocukları dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sakar Şakir, Kızıl Hare, Derinlerdeki Dehşet ve Tam Gaz filmleri yayınlandı. Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise gözler dünün AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Aralık 2025 reyting sonuçları.