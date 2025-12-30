Reyting sonuçları 29 Aralık 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
29 Aralık 2025 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı türde yapımlar yer aldı. TRT 1'de Cennetin Çocukları dizisi ilr TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Sakar Şakir, ATV'de Kızıl Hare, Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet, Star TV'de Tam Gaz filmleri sinemaseverlerle buluştu. Now TV'de Kıskanmak dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, 29 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 29 Aralık Pazartesi akşamı Cennetin Çocukları dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sakar Şakir, Kızıl Hare, Derinlerdeki Dehşet ve Tam Gaz filmleri yayınlandı. Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise gözler dünün AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Aralık 2025 reyting sonuçları.
29 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
29 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI