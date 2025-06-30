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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Haziran 2025: Kim Milyoner Olmak İster, Kuralsız Sokaklar, MasterChef, Inter-Fluminense maçı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 29 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 29 Haziran Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Şark Bülbülü, Star TV'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Now TV'de Üçlü Pürüz filmleri yayınlanırken, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması Inter-Fluminense maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 07:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 08:02
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, Kuralsız Sokaklar, MasterChef Türkiye, Şark Bülbülü, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Üçlü Pürüz ve Inter-Fluminense maçı yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        29 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        29 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        29 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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