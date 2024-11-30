Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 29 Kasım Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Kara Ağaç Destanı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Çakallarla Dans 6 filmi ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekranlara geldi. Peki, 29 Kasım 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…