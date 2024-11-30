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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Kasım 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 29 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 29 Kasım Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kara Ağaç Destanı ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Çakallarla Dans 6 ve Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 29 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 08:16 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:16
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 29 Kasım Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Kara Ağaç Destanı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Çakallarla Dans 6 filmi ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekranlara geldi. Peki, 29 Kasım 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        29 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 29 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

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        29 KASIM 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        29 KASIM 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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