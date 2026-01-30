29 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisi yeni sezonu açtı.

Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

TRT 1’de Tete ve Masal Rüyalar Diyarı ve Star TV’de Boneyard filmleri yayınlandı TRT 1’de ayrıca UEFA Avrupa Ligi FSCB-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu.

Ancak 29 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.