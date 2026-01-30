Reyting sonuçları 29 Ocak 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
29 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisi yeni sezonu açtı.
Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
TRT 1’de Tete ve Masal Rüyalar Diyarı ve Star TV’de Boneyard filmleri yayınlandı TRT 1’de ayrıca UEFA Avrupa Ligi FSCB-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu.
Ancak 29 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.
29 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI