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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Temmuz 2025: Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 29 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        29 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekrana gelirken Gülen Gözler, Gol Kralı ve Özel Ekip 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 29 Temmuz 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 08:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:03
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        Her gün kanallarda birbirinden farklı türde dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Gülen Gözler, Gol Kralı, Özel Ekip 2 gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 29 Temmuz 2025 reyting sonuçları

        2

        29 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        29 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        29 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
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