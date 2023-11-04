Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 3 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 3 Kasım Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 3 Kasım Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
3 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.
3 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI