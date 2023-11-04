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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 3 Kasım 2023: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Kızılcık Şerbeti...

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Kasım AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 3 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 3 Kasım Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 07:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 07:27
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 3 Kasım Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        3 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        3 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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