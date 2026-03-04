3 Mart 2026 reyting sonuçları bekleniyor! Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total'de kim birinci oldu?
Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi, reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte 3 Mart 2026 reyting sonuçları!
3 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
3 MART 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI