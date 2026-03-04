Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Mart 2026: A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        3 Mart 2026 reyting sonuçları bekleniyor! Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total'de kim birinci oldu?

        3 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya ve Sevdiğim Sensin dizileri ile Güldür Güldür Show programı ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 3 Mart 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 08:14 Güncelleme:
        1

        Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi, reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte 3 Mart 2026 reyting sonuçları!

        2

        3 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        3 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        3 MART 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        3 MART 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
