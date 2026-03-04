Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi, reytinglerde hangi yapım zirvede? İşte 3 Mart 2026 reyting sonuçları!