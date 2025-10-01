Her gün kanallarda birçok program, dizi, film, maç, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Takip ettikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 30 Eylül 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...