Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Eylül 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Galatasaray-Liverpool maçı… ABC1, AB ve Total’de dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 30 Eylül 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        30 Eylül Salı günü televizyonda programlar, diziler, filmler, maçlar ve yarışmalar izleyicilerle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 08:17 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün kanallarda birçok program, dizi, film, maç, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Takip ettikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 30 Eylül 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        2

        30 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Eylül Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Kanal D’de Ortadirek Şaban filmi ekranlara gelirken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta mücadelesi Galatasaray-Liverpool maçı futbolseverlerle buluştu.

        Ancak 30 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        30 EYLÜL 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        30 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        30 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"