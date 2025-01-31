Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Başka Bir Gün, Survivor, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, UEFA Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...