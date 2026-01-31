Reyting sonuçları 30 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. ATV'de A.B.İ., Now TV'de Yeraltı ve TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yapımları ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 30 Ocak 2026 reyting sonuçları...
30 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
30 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI