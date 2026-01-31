Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 30 Ocak Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelirken; ATV’de A.B.İ., Now TV’de Yeraltı ve TV8’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi yayınlandı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ocak 2026 reyting sonuçları…