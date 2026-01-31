Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 30 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 30 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. ATV'de A.B.İ., Now TV'de Yeraltı ve TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yapımları ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 30 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 08:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:32
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 30 Ocak Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelirken; ATV’de A.B.İ., Now TV’de Yeraltı ve TV8’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi yayınlandı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        30 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        30 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        30 OCAK 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        30 OCAK 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
