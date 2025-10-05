Reyting sonuçları 4 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında TRT 1'de Gönül Dağı dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now'ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
4 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aynadaki Yabancı” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
4 EKİM 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Ben Leman – NOW
Aynadaki Yabancı – ATV
Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Teknik Analiz – TRT Spor
Ben Leman (Tkr) – NOW
4 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
Ben Leman – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Aynadaki Yabancı – ATV
Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV
Ben Leman (TKR) – NOW
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Teknik Analiz – TRT Spor
4 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
Aynadaki Yabancı – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Show Ana Haber – Show TV
Ben Leman – NOW
Kuma – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Sıcak Gelişme – Kanal D