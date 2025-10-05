Reyting sonuçları 4 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında TRT 1'de Gönül Dağı dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now'ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
4 Ekim Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı dizisi ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now’ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Show TV’de Güldür Güldür Show programının tekrarı yayınlanırken, Kanal D’de Gelin Takımı ve Star TV’de Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
4 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 11.00'den sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
4 EKİM 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI