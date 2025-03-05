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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Mart 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 4 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Piyasa ve Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:43
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Mart Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Piyasa ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Mart 2025 Salı reyting birincisi…

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        4 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        4 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        4 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        4 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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