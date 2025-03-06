Reyting sonuçları 5 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 5 Mart Çarşamba sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Mart Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı futbolseverlerle buluştu. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Mart 2025 Çarşamba reyting sonuçları birincisi…
5 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
5 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
5 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI