Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Mart Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı futbolseverlerle buluştu. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Mart 2025 Çarşamba reyting sonuçları birincisi…