Reyting sonuçları 7 Nisan 2024: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam Yargı dizisi yerine Titanik filmi ekrana gelmişti. Öte yandan Atv'de Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yayınlandı. İzledikleri programların total, ab sıralamasını merak edenler reyting sonuçları birincisini araştırıyor. İşte dünün reyting sonuçları birincisi 7 Nisan 2024
7 Nisan reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Pazar akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda Titanik, Tokatçı, Survivor All Star ve Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yer aldı. İşte Reyting sonuçları 7 Nisan 2024
7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG LİSTESİ
Total'de 1.sırada "NOW'da Seçim Analiz ", 2. sırada "NOW'da ilk yorumlar", 3.sırada "NOW Seçim 2024" yer aldı.
AB'de 1.sırada 1.sırada "NOW'da Seçim Analiz ", 2. sırada "NOW'da ilk yorumlar", 3.sırada ise "NOW'da Murat Kurum açıklama yapıyor" yer aldı.
ABC1'de 1.sırada "NOW'da Seçim Analiz ", 2. sırada "NOW'da ilk yorumlar", 3.sırada "NOW Seçim 2024" yer aldı.
İŞTE TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 NOW'DA SECIM ANALIZ / NOW'DA SECMEN NE DEDI / NOW'DA FINALE DOGRU NOW
2 NOW'DA ILK YORUMLAR NOW
3 NOW SECIM 2024 NOW
4 NOW'DA CUMHURBASKANI ACIKLAMA YAPIYOR NOW
5 NOW'DA MURAT KURUM ACIKLAMA YAPIYOR NOW
6 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
7 NOW'DA TURKIYE SECIMINI YAPTI NOW
8 NOW'DA IMAMOGLU OZEL YAYIN NOW
9 YEREL SECIM 2024 TRT 1
10 YEREL SECIM 2024