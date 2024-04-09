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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 8 Nisan 2024: Pazartesi dünün AB ve total reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 8 Nisan 2024: Pazartesi dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci sırada yer alan yapım merak konusu oldu. Televizyon izleyicileri "Dün en çok ne izlendi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 8 Nisan Pazartesi dünün AB ve total reyting sıralaması hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:01
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        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 8 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen dizi ve programlar total ve AB reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. İşte, 8 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        8 NİSAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        8 NİSAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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