Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Ocak Çarşamba akşamı Sandık Kokusu ve Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle, Annem Ankara dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Rams Başakşehir maçı yanı sıra RTÜK Belgeseli, Sen Türkülerini Söyle ve Survivor yapımları ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba reyting birincisi…