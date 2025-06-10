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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 9 HAZİRAN 2025 | AB ve Total sıralaması ile dün en çok ne izlendi? İşte dünün reyting sonucu!

        Reyting sonuçları 9 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        9 Haziran Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 9 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:37
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        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 9 Haziran 2025 Reyting sonuçları...

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        9 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de İç Savaş, Now'da Recep İvedik 4, Show TV'de Sakar Şakir filmleri yayınlandı.

        TRT 1'de 3’te 3, TV8 'de Survivor yarışması izleyici karşısına çıkarken; Star TV'de Sahipsizler ve Kanal D'de Eşref Rüya dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

        9 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total reyting sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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