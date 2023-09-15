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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total 14 Eylül reyting sonuçları: Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star

        Gözler reyting sonuçlarında! AB ve total 14 Eylül reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 14 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer akıyor. Özellikle AB ve total sıralama yakından takip ediliyor. İşte 14 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:30
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        Reyting sonuçları 14 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte güncel 15 Eylül reyting sonuçları:

        2

        14 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 ESRA EROL'DA

        4 ATV ANA HABER

        5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        6 SHOW ANA HABER

        7 GULDUR GULDUR SHOW

        8 KANAL D ANA HABER

        9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

        10 SAFIR (TKR)

        3

        14 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        4 BENIM GUZEL AILEM

        5 GULDUR GULDUR SHOW

        6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

        7 COP ADAM

        8 ATV ANA HABER

        9 BENIM GUZEL AILEM (OZET)

        10 SHOW ANA HABER

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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