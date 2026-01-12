Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları açıklandı! 11 Ocak 2026 Pazar en çok ne izlendi, dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım açıklanıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması duyuruluyor. 11 Ocak Pazar akşamı MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Kanal D'de Beyaz'la Joker, TRT1'de Teşkilat, Show TV'de Tokatçı, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW'de Sahtekarlar izleyiciyle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 11 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

        Giriş: 12.01.2026 - 07:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:36
        1

        Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün birbirinden iddialı programlar, diziler, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. 11 Ocak Pazar akşamı Masterchef, Tokatçı, Sahtekarlar, Teşkilat gibi yapımlar ekranlara geldi. Geçen hafta Beyaz’la Joker Total sıralamada ikinci olurken AB sıralamasında birinci olmuştu. Peki, 11 Ocak reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 OCAK 2026

        Reyting sonuçları açıklandı. Sahtekarlar hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde 2. oldu.

        Total grupta birinci Teşkilat oldu. Teşkilat (TRT 1) AB grubunda da liderliğini sürdürüyor. Ozan Gündoğdu (NOW), AB sıralamasında üçüncü oldu.

        GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

        4 OCAK 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        Beyaz’la Joker – Kanal D

        Survivor – TV8

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Show Ana Haber – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Beyaz’la Joker (T.K.R.) – Kanal D

        Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1

        Haber Onu – Show TV

        Cenazemize Hoş Geldiniz (T.S.) – NOW

        3

        4 OCAK 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Survivor – TV8

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Beyaz’la Joker – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Yedi Bela Hüsnü (T.S.) – Show TV

        Gelin – Kanal 7

        Her Gönülde Bir Aslan Yatar (T.S.) – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV

        4

        4 OCAK 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Beyaz’la Joker – Kanal D

        Survivor – TV8

        Show Ana Haber – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1

        Sıcak Gelişme – Kanal D

        Haber Onu – Show TV

        Her Gönülde Bir Aslan Yatar (T.S.) – Show TV

