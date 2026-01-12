Reyting sonuçları açıklandı! 11 Ocak 2026 Pazar en çok ne izlendi, dünün reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 OCAK 2026

Reyting sonuçları açıklandı. Sahtekarlar hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde 2. oldu.

Total grupta birinci Teşkilat oldu. Teşkilat (TRT 1) AB grubunda da liderliğini sürdürüyor. Ozan Gündoğdu (NOW), AB sıralamasında üçüncü oldu.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 OCAK 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

Beyaz’la Joker – Kanal D

Survivor – TV8

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

Show Ana Haber – Show TV

Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV

Kanal D Ana Haber – Kanal D

Beyaz’la Joker (T.K.R.) – Kanal D

Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1

Haber Onu – Show TV

Cenazemize Hoş Geldiniz (T.S.) – NOW