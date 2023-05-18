Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Çöp Adam, FOX TV'de Adım Farah, Kanal D'de Kraliçe yapımları 17 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 17 Mayıs dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...