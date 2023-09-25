Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

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Reyting sonuçları bir önceki günün verilerine göre Total ve AB olarak açıklanıyor. 24 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster?, Kızılcık Şerbeti, Baskın Günü, Müslüm ve MasterChef All Star gibi dizi, film ve programlar reyting sonuçlarında birinci olabilmek için mücadele verdi. İşte 24 Eylül Pazar Total ve AB dünün reyting sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar...