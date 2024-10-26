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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 09:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:03
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        Cuma günü televizyonda dizi, film, yarışma programı gibi farklı birçok yapım vardı. Yayınlanan farklı yapımlar arasında sadece bir yapım zirvenin sahibi olacak. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        TOTAL

        • Kızılcık Şerbeti (Show TV)
        • Arka Sokaklar (Kanal D)
        • Yalı Çapkını (Star TV)

        AB

        • Kızılcık Şerbeti
        • Kızılcık Şerbeti Özeti
        • Masterchef Türkiye (TV8)
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