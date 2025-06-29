Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi