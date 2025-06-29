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        Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları birincisi 28 Haziran Cumartesi günü için merak ediliyor. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Total, ABC, AB kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Peki, 28 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 08:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 08:53
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        Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi

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        REYTİNG SONUÇLARI 28 HAZİRAN 2025

        Reyting sonuçları birincisi gün içinde açıklanacak.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

        21 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

        Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise Now’da yayınlanan “Recep İvedik 6” yer aldı.

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        AB’de 1. sırada “Güldür Güldür Show”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Recep İvedik 6” yer aldı.

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