Reyting sonuçları 14 Ocak 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
14 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve Star TV’de Sahipsizler dizileri ile TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Show TV’de Lohusa, Now TV’de Erdal ile Ece ve TRT 1’de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filmleri yayınlandı.
14 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.
