Reyting sonuçları 5 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ağustos Salı akşamı Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Güldür Güldür Show komedi programı ile Umudumuz Şaban, Bayi Toplantısı ve Sessiz Saat filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 5 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
Dün akşam Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Güldür Güldür Show programı ile Umudumuz Şaban, Bayi Toplantısı ve Sessiz Saat filmleri ekranlara geldi. AB ve Total sıralamasına göre günün birincisi olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 5 Ağustos 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...
5 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
Kanal D’de Umudumuz Şaban, Star TV’de Bayi Toplantısı, TRT 1’de Sessiz Saat filmleri filmseverlerle buluşurken Show TV’de Güldür Güldür Show programı yayınlandı.
Ancak 5 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
5 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI