Reytinglerde yarış kızışıyor! 4 Mart Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 4 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen diziler, programlar ve ana haber bültenlerinin izlenme oranlarını belirliyor. Dün akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star reytinglerde birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Yapımların yayın ömrünü belirlemede büyük bir kıstas olan reyting sonuçları total, AB, ABC1 kategorilerinde belirleniyor. Dün birbirinden iddialı diziler ve programlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Mart Pazartesi dünün total ve AB reyting sıralaması...
4 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Mart Pazartesine gününe dair AB ve Total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
4 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI