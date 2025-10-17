Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Rezan Epözdemir 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Rezan Epözdemir 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Avukat Rezan Epözdemir hakkında 'Rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Epözdemir, 19 Aralık'ta 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Giriş: 17.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:00
        Rezan Epözdemir iddianamesi kabul edildi
        Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması tamamlandı. Epözdemir hakkında, ‘Rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre hazırlanan iddianame kabul edildi. Epözdemir, 19 Aralık Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir 'Rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

        İDDİANAMEDEN

        İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, tanık Atalay D.’nin Rezan Epözdemir’in hesabına 27.09.2018 tarihinde bin 268 lira yatırdığı aktarıldı. Diğer yandan iddianamede, mesaj kayıtları incelendiğinde, Zekeriye Y.’nin tahliye tarihinden 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay D. ile Nurbari E., Selahattin G., Gökhan A. arasında yapılan yazışmalarda para konusunda sorun yaşandığı, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğu anlaşıldığı belirtildi. Mesajları ile HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz Ç.’nin süreci takip ettiği ve neticede talep doğrultusunda karar verildiği ifade edildi. Dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın tamamlandığı, tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğu değerlendirildi.

        Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Cengiz Ç. ile Rezan Epözdemir’in BAZ kayıtlarına göre ortak BAZ verdikleri hususu gözönüne alındığında; bahse konu bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın Cengiz Ç.’de kalması karşılığında Rezan Epözdemir’e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu aktarıldı. Bu husus Epözdemir’e sorulduğunda, şüphelinin Cengiz Ç.’ye daha önce borç verdiğini, bu bonoların verdiği borç sebebiyle düzenlendiğini, ödeme sonrası yeni bir bono düzenlendiğini ifade ettiği; ancak ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair herhangi bir belge ibraz edemediği anlaşıldığı belirtildi.

        İddianamede, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Ç.’nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu; şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiği aktarıldı.

