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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Rezidansın balkonundan ateş açan İranlı model o anları sosyal medyadan paylaştı!

        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!

        İstanbul Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan İranlı model, 32 yaşındaki Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:39
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        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
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        İstanbul Bağcılar Batışehir'de, rezidans balkonuna çıkan kadın havaya ateş açtı. Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

        İRANLI MODEL ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre görüntüler üzerine polis harekete geçti. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Modellik yaptığı belirtilen kadın gözaltına alındı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

        "TABANCA KURUSIKI ÇIKTI"

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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