Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Ricou Browning yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Ricou Browning yaşamını yitirdi

Kült korku filmi 'Creature from the Black Lagoon'un oyuncularından Ricou Browning'den kötü haber geldi. Browling, hayata veda etti

Ricou Browning yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

ABD'li yönetmen, aktör ve senarist Ricou Browning'den acı haber geldi. Browning'in 93 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Efsanevi üç boyutlu siyah-beyaz korku filmi 'Creature from the Black Lagoon'da 'Gill Man' karakterini canlandıran Ricou Browning'in ölüm haberini ailesi duyurdu. Browning'in Florida'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

'Creature from the Black Lagoon'un yanı sıra 1963 yapımı 'Flipper' ve aynı adlı diziyle de adından söz ettiren oyuncu, 1973'te 'Salty' adlı bir komediyi de yönetmişti. 1978'de ise 'Mr. No Legs'i yöneten Ricou Browning, Jerry Lewis'in 1959 yapımı 'Don't Give Up the Ship'te de rol almıştı.

Browning, yüzme yeteneği sayesinde birçok filmin aranan oyuncusu olmuştu.

Fotoğraflar: Splash News, Mega Agency

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pamela Anderson: Herkesin bileceğini düşünmüştüm - Magazin haberleri
DÜNYADAN Tecavüz itirafı
Gary Rossington hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım"
Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri
DÜNYADAN FBI tarafından sorguya çekildi
Steven Spielberg mükemmel bulduğu filmini açıkladı: E.T. - Magazin haberleri
DÜNYADAN Mükemmel bulduğu filmini açıkladı
Idris Elba: Beni eleştirmek aptalca - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Beni eleştirmek aptalca"
Ünlü oyuncu Tom Sizemore hayatını kaybetti! Tom Sizemore kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim"
Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - Magazin haberleri
DÜNYADAN "İçimdeki derin güzelliği öğrendim"
Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağdı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.