Efsanevi üç boyutlu siyah-beyaz korku filmi 'Creature from the Black Lagoon'da 'Gill Man' karakterini canlandıran Ricou Browning'in ölüm haberini ailesi duyurdu. Browning'in Florida'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

'Creature from the Black Lagoon'un yanı sıra 1963 yapımı 'Flipper' ve aynı adlı diziyle de adından söz ettiren oyuncu, 1973'te 'Salty' adlı bir komediyi de yönetmişti. 1978'de ise 'Mr. No Legs'i yöneten Ricou Browning, Jerry Lewis'in 1959 yapımı 'Don't Give Up the Ship'te de rol almıştı.

Browning, yüzme yeteneği sayesinde birçok filmin aranan oyuncusu olmuştu.

