Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 yendi.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasaray - Bodrum FK maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

Galatasaray, Bodrum'u adeta şut yağmuruna tuttu. Galatasaray, 3 yıldır Fenerbahçe ise kovalıyor. Bu Galatasaray açısından da Fenerbahçe açısından da başarıdır. Muhtemelen hafta sonu Fenerbahçe de kazanacaktır. Futbolda kaybederken de kazanırken de ders almalıyız. Maalesef ülkemizde en çok kaybettiğimizde ders alıyoruz. Galatasaray ve Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından pozitif olarak dönüş yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı kupa maçında ilk yarıdaki gol dışında isabetli şutu yoktu. Samsunspor ve Bodrum FK'de şut çekemedi Galatasaray'a karşı. Bu üç maçta Galatasaray öyle bir baskı yaptı ki nefes aldırmadı. Bodrum, bugün otobüs çekerek maçı bitirmeyi kafasına koymuştu. Bodrum'un bugün gol pozisyonu sıfırken, Galatasaray'ın gol dışında sekiz pozisyonunu sayarım. Ağır sıklet boksörüyle, hafif sıklet boksörünün maçıydı.